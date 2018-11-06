Как житель Белгорода, работавший в охране, решил отомстить своим нанимателям

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-06T11:10:23+03:00

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Сообщение о пропаже из подсобного помещения трех телевизоров поступило в отдел полиции №1 УМВД России по городу Белгороду от представителя одного из гостиничных комплексов. Как удалось установить сотрудникам уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными, в хищении подозревается 42-летний местный житель - бывший сотрудник охраны.

Причина, которая толкнула подозреваемого на такой шаг – готовящееся сокращение штатов. И таким образом он хотел отомстить владельцам гостиничного комплекса. Имея свободный доступ ко всем помещениям здания, злоумышленник в ночное время похитил технику.

Бывший охранник уже успел продать два телевизора, а один оставил себе. Сумма причиненного ущерба составила около 30 000 рублей.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). За кражу трех телевизоров он может получить до 2 лет.