В Старом Осколе любительница быстрой езды заплатила 53 штрафа ГИБДД

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-06T12:47:08+03:00

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Нарушительница скоростного режима из Старого Оскола заплатила 53 штрафа ГИБДД после применения к ней мер принудительного исполнения. Поскольку добровольно долг она погашать не хотела, судебным приставам пришлось арестовать ее автомобиль.

Судебными приставами-исполнителями было возбуждено 53 исполнительных производства о взыскании штрафов за нарушения административного законодательства пост. 12.9 «Превышение установленной скорости движения» на общую сумму 48 тысяч рублей. При этом нарушения были зафиксированы не только в Бклгородской области, но и в Курской и Воронежской.

Должница штрафы оплачивать не спешила. Тогда судебные приставы обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах в банках. Также вынесен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля нарушительницы Land Rover Range Rover Evoque 2013 года выпуска.

Только такие меры побудили должницу все же оплатить штрафы. При этом ей также пришлось оплачивать исполнительский сбор в размере 24 тысяч рублей.