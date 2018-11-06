В Старом Осколе любительница быстрой езды заплатила 53 штрафа ГИБДД
Нарушительница скоростного режима из Старого Оскола заплатила 53 штрафа ГИБДД после применения к ней мер принудительного исполнения. Поскольку добровольно долг она погашать не хотела, судебным приставам пришлось арестовать ее автомобиль.
Судебными приставами-исполнителями было возбуждено 53 исполнительных производства о взыскании штрафов за нарушения административного законодательства пост. 12.9 «Превышение установленной скорости движения» на общую сумму 48 тысяч рублей. При этом нарушения были зафиксированы не только в Бклгородской области, но и в Курской и Воронежской.
Должница штрафы оплачивать не спешила. Тогда судебные приставы обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах в банках. Также вынесен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля нарушительницы Land Rover Range Rover Evoque 2013 года выпуска.
Только такие меры побудили должницу все же оплатить штрафы. При этом ей также пришлось оплачивать исполнительский сбор в размере 24 тысяч рублей.