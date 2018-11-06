2018-11-06T10:43:01+03:00
Общество

Белгородцам пообещали понижение температур

До -1 градуса ожидается понижение температуры ночью
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородцам пообещали понижение температур.Белгородцам пообещали понижение температур.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Холода все же берут свое, ведь на календаре – ноябрь. Синоптики говорят, что вся короткая трудовая неделя в Белгороде будет прохладной, правда, только ночные температуры, которые могут понижаться до 0 и -1 градуса. На почве возможны заморозки.

Днем по-прежнему температура может подниматься до +10 градусов. А вот на следующей неделе ночи могут быть еще холоднее. Начиная с 12 ноября, ночная температура может составлять -6 градусов.

День 6 ноября выдастся пасмурным с прояснениями. Такими же будут выходные. Но в среду и четверг, 7 и 8 ноября, будет вновь солнечно. Осадков не ожидается в течение всей недели.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Внимание: на белгородских дорогах 7 ноября резко ухудшится видимость
В Белгородском регионе на прошлой неделе на пожаре погиб хозяин дома
Пересечение границы в Белгородской области может закончиться уголовным сроком
В Старом Осколе любительница быстрой езды заплатила 53 штрафа ГИБДД
Как житель Белгорода, работавший в охране, решил отомстить своим нанимателям
Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей
В Белгороде коммунисты прошли демонстрацией в честь 101-й годовщины Революции
2,5 миллиона рублей собрали белгородцы в рамках акции «Белый цветок»
В Белгороде стало одним парком больше
«Ночь искусств» прошла в Белгороде
На посту белгородского губернатора может сменить крымский генерал
Житель Белгородского района предстанет перед судом за убийство родного брата
День единства в Белгороде – не только повод отдохнуть, но и поработать!
В Белгороде проходят Всероссийские соревнования по тхэквондо
Белгородского чиновника, попавшегося на взятке, уволили из администрации
Жителя Белгородской области будут судить за трудоустройство по поддельному диплому
Белгородскую школьницу наградят за спасение двоих детей