Белгородцам пообещали понижение температур

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-06T10:43:01+03:00

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Холода все же берут свое, ведь на календаре – ноябрь. Синоптики говорят, что вся короткая трудовая неделя в Белгороде будет прохладной, правда, только ночные температуры, которые могут понижаться до 0 и -1 градуса. На почве возможны заморозки.

Днем по-прежнему температура может подниматься до +10 градусов. А вот на следующей неделе ночи могут быть еще холоднее. Начиная с 12 ноября, ночная температура может составлять -6 градусов.

День 6 ноября выдастся пасмурным с прояснениями. Такими же будут выходные. Но в среду и четверг, 7 и 8 ноября, будет вновь солнечно. Осадков не ожидается в течение всей недели.