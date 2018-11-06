СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-06T09:47:39+03:00

В Белгороде коммунисты прошли демонстрацией в честь 101-й годовщины Революции Фото: Ирина ТАРАСОВА

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В Белгороде 5 ноября в честь 101-й годовщины Революции под музыку оркестра прошли колонны демонстрантов по Гражданскому проспекту. Демонстранты пронесли красные знамена и транспаранты с революционными лозунгами.

У концертной площадки напротив музея диорамы «Курская битва. Белгородское направление» состоялся митинг. В митинге приняли участие члены регионального отделения КПРФ, Союза коммунистической молодёжи РФ, пенсионеры и ветераны ВОВ.

Коммунисты награждали орденами ветеранов и вручали партийные билеты. Своим выступлением горожан радовал ансамбль «Русская песня», которому подпевали собравшиеся. Всего у концертной площадки собралось более трехсот человек.