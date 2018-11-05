СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-05T10:42:23+03:00

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Белгород в очередной раз принял участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом культурную программу для жителей города представили 9 площадок, каждое место было уникальным. Но Белгородская филармония привлекла своей разнообразной афишей. И первое, что бросилось в глаза - – длинная очередь на входе.

Как выяснилось позже, в этом году филармония приняла рекордное количество гостей – более двух тысяч человек! Вошедшим администраторы выдавали программку и номерок для участия в конкурсах. Здесь каждый ценитель искусства мог найти занятие по душе. Гости могли отправиться на джазовый концерт или послушать лекцию, принять участие в мастер-классе по бальным танцам или окунуться в музыку органа. А еще были, фотовыставка, концерт симфонического оркестра, выставка картин и многое, многое другое. Одним из самый ярких пунктов вечера гости и сотрудники филармонии назвали «Modern Organ» - концерт органной музыки, сопровождаемый великолепным вокалом и другими музыкальными инструментами. В зал стояла длинная очередь, все хотели услышать исполнение Тимура Халлиулина. И действительно, отстоявший очередь, получила в награду необычное представление музыки и цвета.

«Ночь искусств» прошла в Белгороде.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

На пятом этаже царила атмосфера энергии и праздника, здесь все желающие могли поучиться латино-американским танцам. Что может быть лучше, чем танцевать под зажигательные ритмы живой музыки? На паркет мог выйти каждый, отсутствие пары – не помеха, на помощь придут профессиональные танцоры!

В фойе большого зала гости могли ознакомиться с фотовыставкой, посвященной 25-летию симфонического оркестра филармонии и послушать инструментальный квартет «Экспромт».

Вишенкой на торте «Ночи искусств» стал концерт симфонического оркестра под руководством Дмитрия Филатова. «Топ-10 лучших классических произведений», так назвал программу дирижер. Произведения Моцарта, Бетховена, Вивальди, Шумана, Брамса и других великих композиторов сопровождались любопытными фактами из биографии гениев.

Ночь закончилась, но встречи, впечатления, которые она оставила, каждый из гостей уносил с собой в начинающийся завтрашний день.