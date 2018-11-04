На посту белгородского губернатора может сменить крымский генерал

СЕГОДНЯ 19:15 2018-11-04T19:24:31+03:00

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В интернете появились сообщения, что Евгения Савченко, который занимал почти четверть века губернаторское кресло в Белгородской области, с большой долей вероятности сменит уже в декабре, возглавляющий УФСБ Крыма генерал Виктор Палагин.

Раньше крымского генерала пророчили на место губернатора Курской области. Но сейчас говорят о том, что Савченко может покинуть свой пост уже в декабре. Как пишут интернет-издания, тогда может начаться следующая волна отставок, так как Кремль все чаще стали привлекать внимание разросшиеся криминальные структуры области, а также сильная клановость.

Сообщают и о том, что Пагагин в случае необходимости сможет отработать и «дагестанский» сценарий.