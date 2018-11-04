Житель Белгородского района предстанет перед судом за убийство родного брата

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-04T17:53:46+03:00

В ходе конфликта старший брат схватил нож и ударил младшего в грудь

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Удар в грудь ножом, нанесенный вследствие конфликта, который произошел между 55-летним жителем поселка Разумное Белгородского района и его 44-летним братом, оказался смертельным. Старший брат будет отвечать за убийство.

Следственным отделом по Белгородскому району следственного управления СК Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование уголовного дела. 55-летний житель поселка Разумное будет отвечать за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как выяснилось в ходе следствия, вечером 26 июля 2018 года в квартире дома в поселке Разумное между двумя родными братьями произошел конфликт. Поспорили из-за числа количества выпитых каждым рюмок спиртного. В ходе спора старший схватил нож и ударил младшего в грудь. От полученной травмы 44-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Материалы следствия переданы в суд.