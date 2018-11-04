СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-04T13:52:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Длительные выходные в честь Дня народного единства – это повод не только отдохнуть, но и поработать на благо города. Так считает Александр Каракулов, директор парка имени Ленина. Сотрудники «Комсомолки» не только пообщались с активными белгородцами, но и приняли участие в уборке листьев.

День единства в Белгороде – не только повод отдохнуть, но и поработать!Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Информация о предстоящем субботнике была размещена в группе парка в социальных сетях за неделю до мероприятия. С 3 по 5 ноября жители города могут прийти и принять участие в уборке листьев в любимом месте отдыха. Люди приходят семьями, компаниями друзей или самостоятельно. Например, девочка Надя - двенадцатилетняя ученица школы № 37 пришла сегодня на субботник после того, как увидела объявление на сайте «ВКонтакте». Она считает, что инициатива в таких делах очень важна и на таких мероприятиях можно встретить новых друзей.

Корреспондент «Комсомолки» Дарья Клоповская также пришла на уборку парка к 10 утра. Здесь уже было несколько семей неравнодушных активных белгородцев, членов профсоюзов и других организаций.

Но на этих выходных мероприятия по благоустройству парка не заканчиваются, 10 ноября администрация приглашает всех желающих принять участие в посадке деревьев.