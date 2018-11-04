В Белгороде проходят Всероссийские соревнования по тхэквондо

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-04T12:37:10+03:00

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На базе спорткомплекса Светланы Хоркиной проходят Всероссийские соревнования по тхэквондо «VIII Кубок Белогорья», которые завершатся сегодня, 4 ноября.

В этом году около 600 спортсменов из 19 субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья приехали на Белгородчину, чтобы побороться за звание лучших. В числе главных претендентов на победу - представители Белгородской области - 250 участников, из ГБУ СШОР № 1, МБУ ГЛПОР № 5, МБУДО ДЮСШ № 4, Ракитянской ДЮСШ и ЦД Космос. Напомним, что на предыдущем седьмом «Кубке Белогорья», который прошел с 3 по 5 ноября 2017 года, спортсмены из Белгородской области заняли первое командное место.

Судить соревнования приглашены специалисты Всероссийского уровня. Главный судья соревнований - Плетнев Андрей Викторович - судья высшей категории - международного класса (Липецкая область).

В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие начальник управления по физической культуре и спорту Белгородской области Олег Сердюков.