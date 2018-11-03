Белгородского чиновника, попавшегося на взятке, уволили из администрации

СЕГОДНЯ 18:49 2018-11-03T18:49:16+03:00

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Как уже сообщала «Комсомолка», начальника управления земельных отношений задержали 30 октября в собственном кабинете при передаче 400 тысяч рублей, которые он должен был получить в качестве благодарности за содействие в решении земельного вопроса одного из белгородских коммерсантов. В мэрии сразу же сообщили о временном отстранении чиновника на время проверки правоохранительными органами и назначили собственную проверку. Ее результатом стало увольнение проворовавшегося чиновника.

СК в свою очередь 31 октября сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника по статье «Получение взятки через посредника, совершенное группой лиц в крупном размере». Дела возбудили и в отношении посредников в передаче взятки.

Октябрьский суд 1 ноября отправил чиновника на время следствия под арест на два месяца, до 29 декабря.

На следующий день пресс-служба мэрии сообщила об увольнении начальника управления земельных отношений города «в связи с утратой доверия». При этом в городской администрации продолжают комплексную проверку инцидента.