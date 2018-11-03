2018-11-03T18:02:25+03:00
Общество

Жителя Белгородской области будут судить за трудоустройство по поддельному диплому

В использовании подложного документа мужчину уличила служба собственной безопасности предприятия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В Яковлевском районе Белгородской области 37-летнего мужчину будут судить за использование поддельного диплома. По предварительным данным, в июле текущего года при трудоустройстве на горно-обогатительный комбинат обвиняемый предъявил в кадровую службу липовую корочку об образовании.

Согласно этому документу в 2004-м году он окончил автотранспортный техникум по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей». Однако сотрудники службы собственной безопасности предприятия установили, что диплом ненастоящий, и сообщили об этом в правоохранительные органы.

- Как позже выяснилось, мужчина приобрел подложный документ в 2006-м году в городе Старый Оскол и до предъявления работодателю тайно хранил у себя дома, - прокомментировал заместитель прокурора Яковлевского района Андрей Шульженко.

Во время допроса мужчина дал признательные показания. Он активно способствовал расследованию преступления и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Наказание, предусмотренное за инкриминируемое ему преступление – штраф до 80 тысяч рублей, до 480 часов обязательных работ либо до двух лет исправительных. Максимальная санкция статьи - полгода ареста.

Заместителем прокурора Яковлевского района по уголовному делу об использовании заведомо подложеногот документа уже утвержден обвинительный акт, в связи с чем оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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