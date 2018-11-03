2018-11-03T14:15:54+03:00
Общество

Белгородскую школьницу наградят за спасение двоих детей

Ученица 11 класса не раздумывая бросилась на помощь двум тонущим детям
Ирина ТАРАСОВА
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Фото МЧС России по Белгородской области.Фото МЧС России по Белгородской области.
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Главное управление МЧС России по Белгородской области наградит ученицу 11 класса Ольгу Сергееву ведомственной наградой МЧС России за спасение двух детей. Когда девушка увидела, что дети уходят под воду, она, не раздумывая, бросилась им на помощь.

Письмо с ходатайством о награждении ученицы 11 класса МБОУ «Лознянская средняя общеобразовательная школа» Ольги Сергеевой поступило в Главное управление МЧС России по Белгородской области от администрации Ровеньского района. Ольгу Сергеева проявила мужество и героизм при спасении из реки двух тонущих детей.

Произошло это 6 июля 2018 года, когда четверо детей без ведома родителей отправились купаться на реку. Во время купания семилетний Артём стал тонуть и ухватился за барахтающуюся рядом 13-летнюю Диану. Девочка тоже стала захлебываться, одной ей было не под силу выбраться из воды. Вот-вот они оба ушли бы под воду. Поняла, что времени раздумывать нет, и бросилась в воду. Артём и Диана были спасены.

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