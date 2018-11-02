2018-11-02T17:22:52+03:00
Общество

В Белгородской области полицейского обвиняют в превышении полномочий

По версии следствия, сотрудник ППС насильно усадил подростка в служебный автомобиль
Ирина ТАРАСОВА
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Сотрудник ППС Белгородской области обвиняется в превышении полномочий.Сотрудник ППС Белгородской области обвиняется в превышении полномочий.Фото: "КП" Архив
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По версии следствия, вечером 28 сентября 2018 года по указанию оперативного дежурного обвиняемый в составе наряда прибыл ко входу в парк «Победителей» села Погореловка Корочанского района, где находилась компания подростков. Сотрудник ППС подозвал их к себе и стал насильно усаживать 14-летнего парня в служебный автомобиль. Попытки выйти из машины были грубо пресечены. Обвиняемый довез подростка до остановки общественного транспорта и высадил. О случившемся мальчик рассказал маме.

Причастность правоохранителя к совершению противоправных действий выявили сотрудники ОРЧ СБ УМВД региона. Материал по данному факту был передан в Следственный комитет. На сайте СУ СК России по Белгородской области сообщается, что в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.286 Уголовного кодекса Российской Федерации (Превышение должностных полномочий). Обвиняемый сейчас находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

- В случае установления вины сотрудника ППС он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД региона.

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