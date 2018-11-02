Белгородская транспортная прокуратура отстранила от эксплуатации неисправные тепловозы

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-02T16:55:10+03:00

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Белгородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения на железнодорожных путях необщего пользования, принадлежащих различным предприятиям Белгородской области. По результатам проверки были отстранены от эксплуатации неисправные тепловозы.

Проверкой установлено, что в ряде случаев на предприятиях не соблюдались требования к содержанию железнодорожных путей и стрелочных переводов, железнодорожных переездов, а также порядок учета, маркировки и хранения тормозных башмаков.

Также были выявлены нарушения при эксплуатации тепловозов. Так, не проводилось необходимое освидетельствование колесных пар, испытания воздушных резервуаров, полный осмотр автосцепных устройств был просрочен. Тепловозы эксплуатировались с неисправными системами подачи песка, приборами безопасности, просрочены капитальные виды ремонта, а также сроки службы подвижного состава.

По требованию прокуратуры на трех предприятиях прекращено движение подвижного состава на путях необщего пользования до устранения нарушений, 7 локомотивов отстранены от эксплуатации, сообщает пресс-служба ведомства.