Белгородская транспортная прокуратура отстранила от эксплуатации неисправные тепловозы
Белгородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения на железнодорожных путях необщего пользования, принадлежащих различным предприятиям Белгородской области. По результатам проверки были отстранены от эксплуатации неисправные тепловозы.
Проверкой установлено, что в ряде случаев на предприятиях не соблюдались требования к содержанию железнодорожных путей и стрелочных переводов, железнодорожных переездов, а также порядок учета, маркировки и хранения тормозных башмаков.
Также были выявлены нарушения при эксплуатации тепловозов. Так, не проводилось необходимое освидетельствование колесных пар, испытания воздушных резервуаров, полный осмотр автосцепных устройств был просрочен. Тепловозы эксплуатировались с неисправными системами подачи песка, приборами безопасности, просрочены капитальные виды ремонта, а также сроки службы подвижного состава.
По требованию прокуратуры на трех предприятиях прекращено движение подвижного состава на путях необщего пользования до устранения нарушений, 7 локомотивов отстранены от эксплуатации, сообщает пресс-служба ведомства.