Пожилого белгородца удалось найти благодаря четким и скоординированным действиям волонтеров и полиции

СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-02T13:32:59+03:00

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О пропаже 80-летнего жителя Белгорода Станислава Ивановича Усенко в правоохранительные органы заявила его супруга еще 30 октября. Она рассказал, что ее муж ушел из дому и не вернулся, и женщина опасалась за здоровье своего супруга. Найти пенсионера живым и здоровым удалось только 2 ноября.

На поиски пожилого мужчины были брошены наружные службы полиции, привлекли общественность. Информация о пропавшем пенсионере была размещена в региональных СМИ. Сообщала об этом и «Комсомолка».

В результате грамотных и скоординированных действий сотрудников полиции и волонтеров Станислава Ивановича Усенко удалось найти. По предварительным данным, противоправных действий в отношении мужчины не совершалось.

В настоящее время пенсионеру оказана медицинская помощь. Он передан родственникам.