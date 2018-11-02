В Белгороде состоялось VI детско-юношеское клубное Первенство Европы по айкидо

СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-02T09:54:50+03:00

В соревнованиях приняли участие 300 человек в возрасте от 6 до 18 лет

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В Белгороде в учебно-спортивном комплексе Хоркиной 27-28 октября состоялось VI детско-юношеское клубное Первенство Европы по соревновательному айкидо. Соревнования такого уровня в Белгороде прошли впервые. Участие приняли спортсмены из 4 стран, 9 клубов, всего 300 человек в возрасте от 6 до 18 лет.

«Турнир организован и проведен на очень высоком, практически мировом, уровне. Айкидо – достаточно молодой вид спорта, но уже на сегодняшний день российские спортсмены добилась больших успехов и составляют серьезную конкуренцию соперникам на международных соревнованиях,»– делится своими впечатлениями вице-президент Национального Совета Айкидо России Киселев Сергей Викторович.

Результаты первенства таковы: большой командный кубок получил клуб «БеКСАй» (Белгород), ребята взяли 90 медалей из 147 возможных. На втором месте – курская федерация айкидо, на третьем – спортсмены из Москвы. Также были вручены специальные призы «За лучшую технику», «За волю к победе» и «Самый юный спортсмен».