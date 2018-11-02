В Белгородской области расследуется смерть женщины, которая скончалась от травматического отека мозга

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-02T11:19:40+03:00

29-летнй житель Никольского будет отвечать за свои действия, которые повлекли смерть его знакомой. Фото: "КП" Архив

29-летнй житель Никольского будет отвечать за свои действия, которые повлекли смерть его знакомой

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Женщина, которую на протяжении вечера неоднократно избивал ее знакомый, 29-летний житель Никольского Белгородского района, скончалась на месте. Как выяснилось, она получила черепно-мозговую травму, на фоне которой развился травматический отец мозга.

Согласно версии следствия, обвиняемый 16 марта 2018 года выпивал в компании знакомых. К женщине, которая находилась в этой компании, он относился крайне негативно. И в подпитии нанес ей несколько ударов, которые пришлись и по телу, и по голове. От побоев женщина скончалась на месте.

Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый будет отвечать за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СК России по Белгородской области.