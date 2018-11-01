Где в Белгороде ограничат движение транспорта в праздничные дни

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-01T16:25:47+03:00

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С 23:00 3 ноября и до 18:00 4 ноября ограничат остановку и стоянку транспорта по улице Победы от Театрального проезда до улицы Попова, по улице Попова от улицы Победы до улицы Харьковской. Распоряжение об ограничении движения в праздничные дни 1 ноября подписал мэр города.

4 ноября с 13:00 до 18:00 движение транспортных средств будет запрещено по улице Попова от улицы Победы до улицы Харьковской. Движение рекомендуется осуществлять по объездным маршрутам по проспекту Богдана Хмельницкого и улице Николая Чумичова.

В связи с шествием, посвященном 101-й годовщине Октябрьской революции 1917 года, с 23:00 4 ноября до 12:20 5 ноября будет ограничена остановка и стоянка транспорта по Гражданскому проспекту (от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова), по улице Попова (от проезда в районе здания правительства Белгородской области до улицы Харьковской).

5 ноября с 12:00 и до окончания шествия будет запрещено движение транспортных средств по Гражданскому проспекту (от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова), по улице Попова (от проезда в районе здания правительства Белгородской области до улицы Харьковской).

Администрация города приносит свои извинения за временные неудобства и рекомендует осуществлять движение по объездным маршрутам по проспектам Белгородскому и Богдана Хмельницкого, улице Николая Чумичова.

С распоряжением об ограничении движения транспорта в праздничные дни можно ознакомиться здесь.