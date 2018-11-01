СЕГОДНЯ 13:25 2018-11-01T13:25:16+03:00

В Белгороде осудили 69-летнего мужчину, который виновен в изнасиловании четырех мальчиков. Фото: "КП" Архив

12,5 лет он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

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69-летний белгородец признан виновным в совершении действий сексуального характера по 2 эпизодам. За совершенное насилие над 4 мальчиками 10-11 лет он проведет 12,5 лет в колонии строгого режима.

Как выяснило следствие, пенсионер подрабатывал охранников в одном из торговых центров. 15 июля 2018 года он под предлогом угостить сигаретами заманил в помещение охраны троих мальчиков 10-11 лет. Там он стал им показывать журналы эротического содержания, а затем совершил действия сексуального характера.

О произошедшем мальчишки рассказали дома родителям, которые сразу же обратились с заявлениями к следователю. Выяснилось также, что аналогичные действия 69-летний мужчина совершил 23 сентября 2017 года в отношении 11-летнего мальчика.

Доказательства, которые были собраны в ходе следствия, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Насильник признан виновным в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

12,5 лет насильник будет отбывать в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на полтора года, сообщает пресс-служба СК России по Белгородской области.