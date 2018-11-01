2018-11-01T15:04:42+03:00
Общество

Боксёр из Белгорода Евгений Тищенко готовится к поединку с мексиканцем

Бой Евгений проведет в Атлантик-Сити 24 ноября 2018 года
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы управления физической культуры и спорта Белгородской области.Фото пресс-службы управления физической культуры и спорта Белгородской области.
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24 ноября 2018 года в Атлантик-Сити белгородский боксёр Евгений Тищенко (олимпийский чемпион Рио де-Жанейро) проведет бой с мексиканцем Кристианом Марискалем. Бой пройдет в андеркарде боксёрского шоу с участием Дмитрия Бивола.

Готовиться к бою Евгений Тищенко будет в Екатеринбурге со своим тренером Николаем Поповым.

Напомним, что белгородский спортсмен дебютировал на профессиональном ринге всего несколько месяцев назад - в августе 2018 года. При этом он уже успел провести два успешных поединка против Уилльямса Окандо и Артуша Саркисяна.

У будущего соперника белгородского боксера Кристиана Марискаля в активе 11 побед в 12 поединках. Он опережает Тищенко на 52 позиции в мировом рейтинге супертяжеловесов.

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