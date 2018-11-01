2018-11-01T11:56:47+03:00
Общество

Белгородцам в День единства предложат спеть «Выйду в поле ночью с конем»

Основные праздничные мероприятия будут проходить в парке Победы
Ирина ТАРАСОВА
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Основные праздничные мероприятия 4 ноября пройдут в парке ПобедыОсновные праздничные мероприятия 4 ноября пройдут в парке ПобедыФото: "КП" Архив
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Стартовой площадкой культурной программы в День единства станет парк Победы. Жителей региона ждут концерт, выставки, интерактивные площадки, флэшмоб, организованная торговля. В массовом караоке белгородцам и гостям города в праздничный день предлагают спеть песню «Выйду в поле ночью с конем».

Основные праздничные мероприятия начнутся в 14.00. В парке Победы до 16.00 можно будет посмотреть выступления творческих коллективов Городского центра народного творчества «Сокол» и ДК «Энергомаш». В 16.00 их сменят творческие коллективы вузов Белгорода, артисты Белгородской государственной филармонии. Перед ббелгородцами будут выступать кавер-группы. Интересным обещает быть флэшмоб с запуском светодиодных вертолётов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, белгородцев ждут «различные выставки, работа артистов оригинального жанра, детские игровые аттракционы, выступления спортсменов, организованная торговля общественного питания, караоке-палатка, столитровый царь-самовар с бесплатным чаем, видеотрансляция приветствий и празднований из других городов и районов Белгородской области порадуют в праздничный день белгородцев. Местные жители и гости региона смогут исполнить в массовом караоке песню «Выйду ночью в поле с конём».

Праздничные программы, в том числе в рамках «Ночи искусств», пройдут во всех учреждениях культуры региона.

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