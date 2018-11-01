Белгородские судебные приставы отмечают день рождения

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-01T10:39:39+03:00

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В официальном календаре день судебного пристава появился в 2009 году по Указу Президента Российской Федерации. Девиз современной службы судебных приставов «Сила закона — в его исполнении!», смысл которого говорит сам за себя.

На исполнении у судебных приставов-исполнителей Белгородской области в 2018 году находилось порядка 671 тысячи исполнительных производств, что на 75 тысяч исполнительных производств больше, чем в прошлом году. При этом взыскано более 3 миллиардов рублей.

На особом контроле находятся социально значимые категории исполнительных производств: взыскано алиментов в пользу детей на сумму 92 миллионов рублей, более 79 миллионов рублей долгов взыскано по заработной плате, физическим лицам перечислено 308 миллионов 161 тысяч рублей, юридическим лицам — 685 миллионов 430 тысяч рублей. Поступило в бюджет 1 миллиард 120 миллионов рублей, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса - 121 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.