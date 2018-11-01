Белгородцы предложили назвать свой аэропорт именем гетмана Войска Запорожского

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-01T09:13:45+03:00

В Самаре аэропорт может получить имя Ленина, а в Санкт-Петербурге Сергея Шнурова

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Второй этап конкурса «Великие имена России» завершился. В целом по России во втором этапе конкурса приняли участие более 90 тысяч человек. Белгородцы предложили назвать свой аэропорт именем Богдана Хмельницкого, а жители Самары – именем Владимира Ленина. Санкт-Петербург предложил имя Сергея Шнурова.

На этом этапе к именам, предложенным общественными палатами в регионах, белгородцы могли добавить свои варианты на сайте проекта. Набравшие 500 голосов кандидаты попадали в лонг-листы.

Третий этап стартовал 31 октября. Проголосовать за своего кандидата из трех предложенных вариантов можно будет с 12 по 30 ноября 2018 года.