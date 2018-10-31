31 Окт. 19:16 2018-10-31T19:16:30+03:00

Житель Белгородской области из дорожных знаков построил вольер для своего пса Фото: "КП" Архив

Похищенного хватило и на забор вокруг дома, и на установку навеса

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Прочные металлические столбики дорожных знаков приглянулись жителю села Вязовое Прохоровского района. Он решил пусть их «в дело»: из украденного построил вольер для собаки, забор вокруг дома и навес.

Как выяснилось в ходе дознания, 10 металлических столбов были украдены на автодороге «Скородное-Чуево-Вязовое-Радьковка» в июне 2018 года. Сумма ущерба составила 46,5 тысячи рублей.

Прокуратура Прохоровского района направила в суд уголовное дело по обвинению 22-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Всего же в Прохоровском районе в 2018 году было возбуждено 3 уголовных дела, связанных с хищением дорожных знаков на указанной дороге. В ходе дознания лица, причастные к похищению, благодаря помощи местных жителей, установлены. Все виновные предстанут перед судом.