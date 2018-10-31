В Белгороде ограничили движение на Михайловском шоссе

31 Окт. 18:49 2018-10-31T18:49:58+03:00

В связи с проведением ремонтных работ ограничено движение для легкового и большегрузного транспорта

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В Белгороде на Михайловском шоссе ограничено движение для легкового и большегрузного транспорта на участке дороги от улицы Волчанской до улицы Серафимовича. Ограничение движения транспорта связано с проведением ремонтно-восстановительных работ в сетях водоотведения.

Администрация города Белгорода приносит извинения за временные неудобства и просит владельцев транспортных средств, чей маршрут проходит по этому участку дороги с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителей просят заблаговременно выбирать пути объезда.