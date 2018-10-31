За сутки в Белгородской области сгорел склад, гараж и автомобиль

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-31T16:36:39+03:00

В двух первых случаях причины пожара устанавливаются, причиной загорания автомобиля мог стать поджог

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За минувшие сутки в Белгородской области удалось потушить крупный пожар в складском помещении Белгородского района, загорание гаража в Таврово-1 и автомобиля в Старом Осколе. Причины в двух первых случаях устанавливаются, причиной загорания автомобиля мог стать поджог.

В 16.00 в селе Таврово-1 Белгородского района по улице Комсомольской загорелся склад запчастей для электродвигателей ОАО «ТАОСПЕКТР». Огонь повредил стены и кровлю на площади 400 квадратных метров. Дежурным караулам пожарно-спасательных частей № 2, № 1, № 4, специализированной пожарно-спасательной части, поисково-спасательной службе Белгородской области, добровольной пожарной команде Дубовской сельской территории удалось справиться с огнем на складе лишь в 21.20.

В 21.56 произошел пожар в поселке Ровеньки. Загорелся гараж на улице Белокриничная. Огнем повреждена кровля на площади 30 квадратных метров и находящиеся в гараже вещи. Огонь был ликвидирован в 22.40 силами дежурного караула пожарно-спасательной части № 34 и добровольной пожарной дружины поселка Ровеньки.

В 00.46 в Старом Осколе в микрорайоне Рудничный загорелся автомобиль «ВАЗ 2107». Пожар дежурному караулу муниципальной пожарной части №59 удалось ликвидировать в 00.53, при этом огонь успел повредить обшивку салона. Предполагаемой причиной загорания авто мог стать поджог, сообщает пресс-служба МЧС России по Белгородской области.