Белгородские энергетики завершают годовую программу реконструкции сетей в населенных пунктах региона
В Белгородэнерго подвели итоги реализации программы технического перевооружения и реконструкции линий электропередачи в населенных пунктах Белгородской области за 9 месяцев текущего года.
Сейчас завершается комплексная реконструкция сетей в нескольких селах Валуйского, Новооскольского, Прохоровского, Яковлевского и Краснояружского районов, Старооскольского городского округа и города Бирюч. В ходе работ специалисты пересматривают схемы электроснабжения, увеличивают пропускную способность ЛЭП, выносят на безопасное расстояние линии, проходящие по дворовым территориям.
В поселке Новосадовый Белгородского района с целью повышения надежности электроснабжения запланировано разукрупнение схемы электроснабжения, что потребует строительства 6 км кабельных ЛЭП и дополнительной установки распределительного пункта 10 кВ.