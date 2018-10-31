2018-10-31T15:23:04+03:00
Общество

Белгородские энергетики завершают годовую программу реконструкции сетей в населенных пунктах региона

За 9 месяцев специалисты модернизировали 208 километров ЛЭП
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В Белгородэнерго подвели итоги реализации программы технического перевооружения и реконструкции линий электропередачи в населенных пунктах Белгородской области за 9 месяцев текущего года.

Сейчас завершается комплексная реконструкция сетей в нескольких селах Валуйского, Новооскольского, Прохоровского, Яковлевского и Краснояружского районов, Старооскольского городского округа и города Бирюч. В ходе работ специалисты пересматривают схемы электроснабжения, увеличивают пропускную способность ЛЭП, выносят на безопасное расстояние линии, проходящие по дворовым территориям.

В поселке Новосадовый Белгородского района с целью повышения надежности электроснабжения запланировано разукрупнение схемы электроснабжения, что потребует строительства 6 км кабельных ЛЭП и дополнительной установки распределительного пункта 10 кВ.

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