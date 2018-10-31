2018-10-31T15:12:00+03:00
Экономика

Банк «Открытие» предлагает бизнесу выгодную ставку

ПАО Банк «ФК Открытие» дает возможность клиентам получить ставку в 7,25% по депозиту «Классика»
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Чтобы воспользоваться выгодными условиями, представителям малого и среднего бизнеса нужно принять участие в акции «Бизнес-Классика». Для ее участников предусмотрена комфортная процентная ставка по депозитам. В частности, при размещении в интернет-банке это 7,25% годовых для юридических лиц и 6,65% годовых - для индивидуальных предпринимателей. Если же депозит размещен в офисе Банка, то процентная ставка составит для юридических лиц 7,00% годовых, а для ИП - 6,40%.

Участникам акции «Бизнес-Классика» стоит учитывать, что процентные ставки указаны при выплате процентов в конце срока депозита. В случае ежемесячной выплаты процентная ставка снижается на 0,15%.

Что касается прочих условий, то срок депозита составляет от 31 до 180 дней, сумма размещенных средств - от 20 до 300 миллионов рублей без возможности пополнения и частичного или досрочного изъятия.

Подробная информация по акции «Бизнес-Классика» на сайте Банка https://www.open.ru/sme/actions

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