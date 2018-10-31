В Белгородском спорткомплексе Светланы Хоркиной пройдут соревнования по тхэквондо
На Всероссийские соревнования съедутся 600 спортсменов из разных уголков России и стран ближнего зарубежья
Фото пресс-службы управления физической культуры и спорта Белгородской области.
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3-4 ноября в Белгородском спорткомплексе Светланы Хоркиной пройдут ставшие уже традиционными Всероссийские соревнования по тхэквондо «VIII Кубок Белогорья». В Белгороде такие соревнования проводятся уже в восьмой раз и обещают собрать около 600 спортсменов не только из России, но и стран ближнего зарубежья.
Состязания будут проходить по системе электронного судейства на пяти кортах. Руководителями площадок выступят судьи международной, всероссийской категорий.
Спортсмены выступят в нескольких возрастных группах и смогут выполнить норматив кандидата в мастера спорта в соответствии с требованиями ЕВСК