2018-10-31T14:05:39+03:00
Общество

В Белгородском спорткомплексе Светланы Хоркиной пройдут соревнования по тхэквондо

На Всероссийские соревнования съедутся 600 спортсменов из разных уголков России и стран ближнего зарубежья
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы управления физической культуры и спорта Белгородской области.Фото пресс-службы управления физической культуры и спорта Белгородской области.
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3-4 ноября в Белгородском спорткомплексе Светланы Хоркиной пройдут ставшие уже традиционными Всероссийские соревнования по тхэквондо «VIII Кубок Белогорья». В Белгороде такие соревнования проводятся уже в восьмой раз и обещают собрать около 600 спортсменов не только из России, но и стран ближнего зарубежья.

Состязания будут проходить по системе электронного судейства на пяти кортах. Руководителями площадок выступят судьи международной, всероссийской категорий.

Спортсмены выступят в нескольких возрастных группах и смогут выполнить норматив кандидата в мастера спорта в соответствии с требованиями ЕВСК

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