Белгородский ученый удостоен международной премии ScopusAwardRussia
В этом году международной премией ScopusAwardsRussia награжден молодой учёный Белгородского государственного национального исследовательского университета, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории объёмных наноструктурных материалов Никита Степанов – как высокоцитируемый молодой учёный.
На сегодняшний день Никита Степанов является автором более 50 научных статей (по Scopus) в высокорейтинговых зарубежных и российских журнала.
Учредитель международной премии ScopusAwardsRussia – издательство «Эльзевир» (Elsevier) – активно содействует развитию науки в мире, и одним из основных направлений её деятельности является поддержка учёных. Премия вручается ежегодно, с 2005 года. Издательство «Эльзевир» (Elsevier) награждает премией ScopusAwardsRussia выдающихся, наиболее значимых в международном контексте, российских учёных.
Церемония награждения победителей международной премии ScopusAwardRussia 2018 состоится в Москве 8 ноября.