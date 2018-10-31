Белгородский ученый удостоен международной премии ScopusAwardRussia

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-31T13:03:07+03:00

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В этом году международной премией ScopusAwardsRussia награжден молодой учёный Белгородского государственного национального исследовательского университета, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории объёмных наноструктурных материалов Никита Степанов – как высокоцитируемый молодой учёный.

На сегодняшний день Никита Степанов является автором более 50 научных статей (по Scopus) в высокорейтинговых зарубежных и российских журнала.

Учредитель международной премии ScopusAwardsRussia – издательство «Эльзевир» (Elsevier) – активно содействует развитию науки в мире, и одним из основных направлений её деятельности является поддержка учёных. Премия вручается ежегодно, с 2005 года. Издательство «Эльзевир» (Elsevier) награждает премией ScopusAwardsRussia выдающихся, наиболее значимых в международном контексте, российских учёных.

Церемония награждения победителей международной премии ScopusAwardRussia 2018 состоится в Москве 8 ноября.