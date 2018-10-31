Белгородцев приглашают к участию в интернет-конкурсе «Электрознания и призомания»

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-31T12:20:38+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 октября 2018 года по 1 марта 2019 года в 20 регионах операционной ответственности ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в том числе в Белгородской области, проходит межрегиональный интернет-конкурс на знание правил электробезопасности. К участию в творческом состязании приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет, а также педагоги.

Участникам требуется разгадать кроссворд, сложив из выделенных букв кодовую фразу либо всем классом реализовать авторский проект по электробезопасности, либо попрактиковаться в составлении загадок, ребусов, стихов и других произведений собственного сочинения, а учителям, заявившимся в номинации «Педагог», – увлечь конкурсом максимальное количество учащихся.

Для участия необходимо присоединиться к группе «Энерголандия» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/zdesbezopasno, скачать с сайта МРСК Центра анкету, заполнить ее и выслать по электронному адресу konkurs@mrsk-1.ru. Подавать заявку можно сразу во всех номинациях. Тридцать участников группы, которые первыми пришлют свои анкеты, получат по почте сувенирный «Набор посла электробезопасности от команды «Энерголандия». Пять участников, сделавших репост новости о конкурсе на своей страничке ВКонтакте, получат приз за «Счастливый репост».

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте компании в разделе «Проекты»: https://www.mrsk-1.ru/about/projects/elektroznaniya_i_prizomaniya/ , а также в группе по электробезопасности ВКонтакте: https://vk.com/zdesbezopasno.

Межрегиональный интернет-конкурс является частью программы профилактики электротравматизма сторонних лиц, которая ежегодно реализуется на территории присутствия компании и помимо информационной работы включает в себя мероприятия технического характера.