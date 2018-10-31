Жителю Белгородской области продали несуществующий грузовик

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-31T12:09:19+03:00

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700 тысяч рублей заплатил житель Белгородской области за грузовик, которого, как оказалось впоследствии, не существует. Как рассказал потерпевший сотрудникам Белгородского районного отдела полиции, за седельный тягач с прицепом он перевел жителю Калининграда 700 тысяч рублей.

«Продавец» постоянно переносил сроки сделки, а позже от имени своей супруги послал потерпевшему сообщение, что он якобы попал в места лишения свободы.

Личность «продавца» была установлена. Белгородские оперативники при помощи своей калининградских коллег задержали предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый житель Калининграда. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»). «Продавец» несуществующего грузовика может сесть на 6 лет.