Жителю Белгородской области продали несуществующий грузовик
700 тысяч рублей заплатил житель Белгородской области за грузовик, которого, как оказалось впоследствии, не существует. Как рассказал потерпевший сотрудникам Белгородского районного отдела полиции, за седельный тягач с прицепом он перевел жителю Калининграда 700 тысяч рублей.
«Продавец» постоянно переносил сроки сделки, а позже от имени своей супруги послал потерпевшему сообщение, что он якобы попал в места лишения свободы.
Личность «продавца» была установлена. Белгородские оперативники при помощи своей калининградских коллег задержали предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый житель Калининграда. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»). «Продавец» несуществующего грузовика может сесть на 6 лет.