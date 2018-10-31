2018-10-31T10:51:12+03:00
Общество

В Белгороде температура воздуха начнёт понижаться постепенно с 31 октября

Ночью в пятницу и субботу температура может опуститься до нулевой отметки
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде температура воздуха начнёт понижаться постепенно с 31 октябряВ Белгороде температура воздуха начнёт понижаться постепенно с 31 октябряФото: "КП" Архив
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Столбики термометров в последний октябрьский день днем будут показывать от +5 до + 10градусов. Утром температура составляла всего +2 градуса. В утренние и дневные часы 1 ноября будет ещё прохладнее, всего +4, местами по области будет +7 градусов. Пасмурно с прояснениями.

А вот все следующие дни, говорят синоптики, будет ярко светить солнце. При этом столбик термометра будет показывать днем +10, местами и выше – до +11 градусов. Но ночи все же будут холодными – температура не поднимется выше +3 градусов.

Осадков в ближайшие дни не ожидается. Ветер будет умеренным.

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