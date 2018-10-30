2018-10-30T19:57:22+03:00
Общество

В Белгородском районе несколько часов назад горел склад запчастей

Пожарному расчету удалось потушить огонь спустя час после вызова
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Сигнал о пожаре на складе запчастей, что в Белгородском районе, в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях по Белгородской области поступил в 16 часов 30 октября.

На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей № 1, № 2, № 4 и специализированной пожарно-спасательной части. На месте происшествия выяснилось, что произошло возгорание на складе запчастей для электродвигателей ОАО «Таоспектр». Пламенем была охвачена кровля склада.

В 16 часов 58 минут пожарным удалось локализовать пожара на площади около 300 м.кв. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Погибших, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ведомства.

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