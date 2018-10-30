2018-10-30T20:00:47+03:00
Общество

Пропавшего ребенка, которого искали и в соседней Белгородской области, нашли убитым

Заявление о пропаже мальчика поступило от жителя Железногодска Курской области вечером 23 октября
Ирина ТАРАСОВА
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Пропавшего ребенка, которого искали и в соседней Белгородской области, нашли убитым.Пропавшего ребенка, которого искали и в соседней Белгородской области, нашли убитым.Фото: "КП" Архив
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Следственные органы СК России устанавливают все обстоятельства и причины, которые привели к убийству 7-летнего мальчика. Заявление о его пропаже поступило вечером 23 октября 2018 года от жителя Железногорска Курской области.

Все эти дни его искали не только в Курской, но и в соседних Белгородской, Воронежских областях Следственные органы СК России, оперативные сотрудники МВД России, волонтеры, в том числе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также неравнодушные граждане. Мальчика, увы, нашли убитым.

Следователям СК России по Курской области, криминалистам центрального аппарата СК России, прибывших на место ЧП, сотрудникам МВД России удалось предварительно установить картину произошедшего. На данный момент установлено, что днем 23 октября примерно около 15 часов подозреваемый 39-летний мужчина в лифте собственного подъезда встретил своего 7-летнего соседа. Он заманил мальчика к себе в квартиру, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. После, чтобы избежать наказания, он убил ребенка. Затем положил тело в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново, где спрятал в лесопосадке по соседству со своим дачным участком.

В ближайшее время будет проведен комплекс судебных экспертиз, включающих и психиатрическую экспертизу. По данному факту следственными органами СК России по Курской области незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

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