Белгородский музей-диорама представил полководцев Великой Отечественной войны
Презентация состоялась вначале школьных каникул не случайн
Фото: информационный центр ФГБУК «Музей Победы».
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В начале школьных каникул, 30 октября, в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» представили мультимедийную выставку «Полководцы Великой Отечественной войны» из фондов московского Музея Победы.
Поскольку выставка открылась в дни школьных каникул, учащиеся получили прекрасную возможность посетить музей, увидеть лично экспозицию Музея Победы. А первыми зрителями, которые познакомились с выдающимися советскими полководцами Великой Отечественной войны, внесшими огромный вклад в победу, стали сотрудники муниципальных музеев Белгородской области.