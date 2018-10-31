2018-10-31T09:53:15+03:00
Общество

Белгородский музей-диорама представил полководцев Великой Отечественной войны

Презентация состоялась вначале школьных каникул не случайн
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: информационный центр ФГБУК «Музей Победы».Фото: информационный центр ФГБУК «Музей Победы».
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В начале школьных каникул, 30 октября, в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» представили мультимедийную выставку «Полководцы Великой Отечественной войны» из фондов московского Музея Победы.

Поскольку выставка открылась в дни школьных каникул, учащиеся получили прекрасную возможность посетить музей, увидеть лично экспозицию Музея Победы. А первыми зрителями, которые познакомились с выдающимися советскими полководцами Великой Отечественной войны, внесшими огромный вклад в победу, стали сотрудники муниципальных музеев Белгородской области.

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