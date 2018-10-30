В Губкине прошла вторая выставка эксклюзивных автомобилей

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-30T16:26:59+03:00

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Выставка эксклюзивных авто в Губкине на площадке комбината КМАруда проходит уже во второй раз. И если в прошлой участвовало всего лишь 18 губкинцев, то на вторую подало заявки более 40 представителей со всего Белгородского региона. При этом - не только владельцы легковых автомобилей, но и владельцы ослепительных байков.

В ходе выставке проходили конкурсы, награждение лучших водителей. А после того, зрители ознакомились с каждой из представленных машин, жюри определило победителей. Они были определены в номинациях «Ретро», «Автозвук», «Байк», «Автоледи», «Автотюнинг».