В Губкине прошла вторая выставка эксклюзивных автомобилей
В выставке участвовало боле 40 владельцев авто со всего региона
В Губкине прошла вторая выставка эксклюзивных автомобилей.
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Выставка эксклюзивных авто в Губкине на площадке комбината КМАруда проходит уже во второй раз. И если в прошлой участвовало всего лишь 18 губкинцев, то на вторую подало заявки более 40 представителей со всего Белгородского региона. При этом - не только владельцы легковых автомобилей, но и владельцы ослепительных байков.
В ходе выставке проходили конкурсы, награждение лучших водителей. А после того, зрители ознакомились с каждой из представленных машин, жюри определило победителей. Они были определены в номинациях «Ретро», «Автозвук», «Байк», «Автоледи», «Автотюнинг».