2018-10-30T15:42:38+03:00
Общество

В Старом Осколе девушка украла 180 тысяч рублей у приютившей ее соседки

После ссоры с матерью подозреваемая обокрала свою спасительницу
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе девушка украла 180 тысяч рублей у приютившей ее соседки.В Старом Осколе девушка украла 180 тысяч рублей у приютившей ее соседки.Фото: "КП" Архив
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В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Старому Осколу обратилась 47-летняя местная жительница. Она рассказала, что из ее квартиры пропали 180 тысяч рублей, которые она взяла в кредит. Как выяснилось, деньги украла соседская девушка, которую она приютила у себя после ссоры с матерью.

Оперативники установили личность подозреваемой и задержали ее. Ею оказалась 20-летняя неработающая, ранее не судимая жительница Старого Оскола. В ходе следствия выяснилось, что девушка после ссоры с матерью ушла из дома. Злоумышленницу приютила 47-летняя соседка. Подозреваемая видела, куда хозяйка квартиры спрятала взятые в кредит деньги. И воспользовалась удобным моментом. При этом злоумышленница сначала похитила 85 тысяч рублей. Но быстро их потратила. Затем взяла и оставшиеся 95 тысяч.

По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Подозреваемая в данный момент находится под подпиской о невыезде. Она может сесть на пять лет.

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