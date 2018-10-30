В Старом Осколе девушка украла 180 тысяч рублей у приютившей ее соседки
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Старому Осколу обратилась 47-летняя местная жительница. Она рассказала, что из ее квартиры пропали 180 тысяч рублей, которые она взяла в кредит. Как выяснилось, деньги украла соседская девушка, которую она приютила у себя после ссоры с матерью.
Оперативники установили личность подозреваемой и задержали ее. Ею оказалась 20-летняя неработающая, ранее не судимая жительница Старого Оскола. В ходе следствия выяснилось, что девушка после ссоры с матерью ушла из дома. Злоумышленницу приютила 47-летняя соседка. Подозреваемая видела, куда хозяйка квартиры спрятала взятые в кредит деньги. И воспользовалась удобным моментом. При этом злоумышленница сначала похитила 85 тысяч рублей. Но быстро их потратила. Затем взяла и оставшиеся 95 тысяч.
По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Подозреваемая в данный момент находится под подпиской о невыезде. Она может сесть на пять лет.