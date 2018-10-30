Пожарные «тушили» пожар в Белгородской туберкулезной больнице

30 Окт. 17:12 2018-10-30T17:12:37+03:00

В пожарно-технических учениях было задействовано десять единиц техники и более двадцати пяти человек личного состава

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В Старом Осколе на базе областной туберкулезной больницы прошли пожарно-тактические учения. Главной целью учений было объединить усилия администрации, медицинского персонала и пациентов больницы в условиях условного пожара. В учениях было задействовано десять единиц техники и более двадцати пяти человек личного состава. И цель учений была достигнута.

Согласно легенде, пожар возник в складском помещении на 1-м этаже здания. Он сопровождался сильным задымлением 1-го и вышележащих этажей, была угроза распространения огня на смежные помещения. До прибытия пожарных администрация и обслуживающий персонал организовали эвакуацию сотрудников и больных из помещений, отключили электроэнергию на объекте.

А далее за дело взялись дежурные караулы пожарных частей № 6, № 7, № 10, № 48, отделение поисково-спасательной службы, муниципальная пожарно-спасательная часть № 59 и службы жизнеобеспечения города. Согласно программе учений, огнеборцы обнаружили, что из лечебного корпуса валит густой дым, всех эвакуировать не удалось из-за сильного задымления, люди остались на четвертом этаже и просили о помощи из окон. На месте происшествия был развернут штаб пожаротушения.

Как было отмечено в итоге, при проведении учений были отработаны действия по эвакуации людей, локализации возгорания и недопущению перехода пожара на соседние лечебные корпуса.