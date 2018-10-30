Таможенники Белгородской области пресекли попытку ввоза крупной партии серебра

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-30T12:56:27+03:00

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В ночь на 28 октября на пропускном пункте «Нехотеевка» сотрудники таможни обнаружили у одной из пассажирок маршрутного такси, которая ехала из Украины, партию изделий из серебра. В ее дорожной сумке было 288 колец, серёг, цепочек и браслетов на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Как выяснилось, женщина везла товар для реализации в России. При этом, когда ей перед началом таможенного контроля предложили задекларировать товар, она промолчала.

В отношении нарушительницы вынесено определение об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Нарушительнице могут назначить штраф (от половины до двукратного объёма стоимости незадекларированной продукции). Серебряные изделия изъяли для проведения экспертизы.