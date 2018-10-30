2018-10-30T14:59:31+03:00
Общество

В белгородской Пушкинской библиотеке открывается фотовыставка ко Дню единства

Мастер-фотохудожник Владимир Гупалюк считает, что фотография должна о чем-то говорить зрителю
Ирина ТАРАСОВА
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Фото предоставлено Пушкинской библиотекой-музеем.Фото предоставлено Пушкинской библиотекой-музеем.
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В Пушкинской библиотеке-музее 1 ноября открывается персональная фотовыставка Владимира Гупалюка «Здесь Родины моей начало…». Владимир Васильевич считает, что фотография должна быть наполнена смыслом и содержанием, должна о чем-то говорить. Иначе это будет пустая, безликая картинка.

Каждый человек, вступая в жизнь, открывает для себя великое слово - Родина. Но в начале пути у каждого из нас есть своя, малая родина, тот уголок, где он родился. У одного его родина известна на всю страну, весь мир. Например, Москва или Санкт-Петербург. А у другого – Родина тихая, незаметная, но любимая и неповторимая, такой тихий и милый уголок России.

Владимир Васильевич прожил в удивительном по красоте и одновременно суровом по климатическим условиям крае Таймыре тридцать семь лет. Творческое начало и романтический настрой стали связующим звеном между выбранной им профессией фотожурналиста и состоянием души фотохудожника.

Посетители выставки имеют уникальную возможность насладиться многообразной красотой нашей Родины, познакомиться с самым крайним Севером, который не знаком коренному белгородцу.

Открытие выставки состоится 4 ноября в 18.00.

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