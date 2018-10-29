2018-10-29T17:04:34+03:00
Общество

Новые услуги «Ростелекома» сделают жизнь проще и безопаснее

В Центральной России компания начала продажи комплекта «Управление» коробочного решения «Умный дом»
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В отличие от предыдущих, новый набор включает в себя не только контроллер и датчики открытия и движения, но также «умную» лампочку и розетку. Для действующих и новых абонентов «Ростелеком» проводит акцию, предлагая год бесплатного пользования сервисом.

«Умная» лампочка позволяет через контроллер удаленно управлять освещением, менять яркость и даже оттенок цвета. Помимо этого, она может быть использована в связке с другими элементами системы. А «умная» розетка обеспечит дистанционный контроль над бытовыми электроприборами через мобильное приложение.

- Само понятие «комфорт» давно переросло мягкий диван и уютный халат. Новые продукты «Ростелекома» нацелены, в первую очередь, на увеличение сохранности и безопасности дома. Наш новый комплект «Умного дома» станет незаменимым приобретением для рассеянных людей или тех, кто постоянно сомневается: «А выключил ли я утюг?». Теперь вы сможете избавиться от сомнений, просто заглянув в мобильное приложение. Причем для установки не нужно звать специалиста: любой легко установит систему самостоятельно. Настройте свою жизнь сами! – прокомментировал Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Управление системой осуществляется через приложение для мобильных устройств «Умный дом Ростелеком» или личный кабинет на сайте услуги. В случае возникновения нештатных ситуаций система сама сообщит хозяину жилища о случившемся посредством e-mail, SMS или Push-уведомлений.

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