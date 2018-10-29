2018-10-29T17:06:26+03:00
Экономика

Мнение экспертов: динамика российского рынка будет зависеть от степени жесткости санкций

Своими прогнозами специалисты поделились в рамках в онлайн-конференции «Российский рынок акций: внешнее давление и внутреннее кипение»
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По мнению ведущего аналитика АО «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, антироссийские санкции продолжат задавать тон торгам на Московской бирже до конца года. Ситуация ухудшается, однако, подчеркивает Кочетков, отказ российских эмитентов от выплаты дивидендов вряд ли воплотится в жизнь:

- Наши компании активно сокращают свою внешнюю задолженность. Внутренний рынок заимствований в отечественной валюте достаточно развит. Мы допускаем, что банковский сектор будет придерживать расширение дивидендных выплат, что будет связано с необходимостью пополнения резервов. Однако по прочим компаниям дивидендная политика останется на прежнем уровне.

Эксперт рекомендует в текущих условиях инвестировать в акции компаний из различных секторов экономики с целью диверсификации портфеля.

- Если говорить о вложениях на годы, то такому критерию отвечает далеко не все бумаги, - подчеркивает аналитик. - Одним из главных факторов будут не обещания, а наличие истории возврата инвестиций акционерам с достаточно стабильной историей финансовых показателей.

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