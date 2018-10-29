Жителей Белгорода просят сохранять спокойствие при проверке уличных громкоговорителей

СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-29T16:16:54+03:00

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Не паниковать и сохранять спокойствие просят жителей Белгорода при включении уличных громкоговорителей. 30 октября на Соборной площади областного центра пройдет плановая комплексная проверка работоспособности технических систем оповещения. Она будет проходить с 14.00 до 15.00.

МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» обращается к горожанам и гостям Белгорода с просьбой с пониманием отнестись к проводимым работам. И по всем вопросам, которые могут возникнуть, звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112».