Жителей Белгорода просят сохранять спокойствие при проверке уличных громкоговорителей
На Соборной площади областного центра проверят работу системы оповещения
Жителей Белгорода просят сохранять спокойствие при проверке уличных громкоговорителейФото: "КП" Архив
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Не паниковать и сохранять спокойствие просят жителей Белгорода при включении уличных громкоговорителей. 30 октября на Соборной площади областного центра пройдет плановая комплексная проверка работоспособности технических систем оповещения. Она будет проходить с 14.00 до 15.00.
МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» обращается к горожанам и гостям Белгорода с просьбой с пониманием отнестись к проводимым работам. И по всем вопросам, которые могут возникнуть, звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112».