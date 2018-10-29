СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-29T14:15:24+03:00

Информация о прибавке к пенсии белгородцам с 1 ноября недостоверна. Фото: "КП" Архив

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В многочисленных мессенджерах в последние несколько дней активно распространяется информация о якобы причитающейся всем (!) пенсионерам выплате 720 рублей с 1 ноября. Но данная информация неправдива.

В фальшивой информации, озвученной женским голосом, сообщается, что «нужно пойти в Пенсионный фонд, взять с собой паспорт и выписку из банка. И потребовать 720 рублей. При этом пенсионеров призывают явиться в клиентские службы ПФР до 1 ноября с паспортом, банковской справкой с реквизитами счета с целью истребования «обещанных средств».

Отделение Пенсионного фонда РФ по Белгородской области рекомендует: доверять только официальной информациина региональной странице сайта ПФР, в официальных группах регионального пенсионного ведомства в социальных сетях.

С вопросами можно обращаться на телефон «горячей линии» ОПФР: 8(4722) 30-69-67.