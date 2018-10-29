В Белгороде прошел фестиваль «Дары осени. Белгородское подворье»

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-29T12:24:51+03:00

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С каждым годом ярмарка «Дары осени. Белгородское подворье» становится все масштабнее, отметила начальник управления потребительского рынка администрации Белгорода Ольга Бочарова . В этом году в 6-й по счету ярмарке приняло участие около 70 сельхозпроизводителей из Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областей. В основном это - владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Их продукция экологически чистая, поэтому фестиваль так привлекает белгородцев.

В прошедшие выходные на площадке перед кинотеатром «Русич» посетителям ярмарки представили широкий ассортимент овощей и фруктов, мяса, рыбы, молочных продуктов, меда, различных саженцев и цветов, а также изделий народных мастеров.

Особенность этого фестиваля в том, что он проходил в формате старинной русской ярмарки. Народные песни для посетителей исполняли лучшие творческие коллективы Белгорода. Между торговыми нарядами можно было увидеть артистов уличных и кукольных театров, скоморохов, эквилибристов на ходулях, что создавало особое праздничное настроение.