В Белгороде 16 судебных приставов приняли присягу

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-29T11:51:05+03:00

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Накануне празднования Дня судебного пристава в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области 16 сотрудников приняли присягу. К молодым сотрудникам обратился член Общественного совета при Управлении, настоятель Свято — Михайловского храма протоиерей отец Сергий, который поздравил их с принятием присяги и совершил молебен на благословение добрых дел.

В своем поздравлении и.о. главного судебного пристава по Белгородской области Денис Казанов отметил, что новые должности накладывают определенную ответственность и нужно помнить об этом. Пожелал быть верными своему профессиональному делу и всегда следовать словам произнесенной присяги.