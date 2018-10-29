2018-10-29T10:31:50+03:00
Общество

В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки

Теперь возможно отправлять в качестве денежной «открытки» собственное фото или видео
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

- Подарок, сделанный своими руками, всегда вызывает много эмоций и надолго запоминается, - полагает руководитель дивизиона «Цифровая платформа» ПАО Сбербанк Святослав Островский. - Так же и в цифровой среде — уникальное фото или видеоролик, созданный непосредственно для получателя, превратит обычный денежный перевод в душевное пожелание или просто поднимет настроение. Поэтому мы дополнили готовые «Открытки» в «Диалогах» в Сбербанк Онлайн возможностью записать свое поздравление.

Новая возможность появилась на базе денежных «Открыток», запущенных в разделе «Диалоги» приложения Сбербанк Онлайн 1 октября 2018 года. На момент запуска, совершая денежный перевод, пользователь мог выбрать открытку из 50 готовых вариантов (c популярными исполнителями 90-х, героями мультфильмов и т. д.). Теперь же фото или видео для открытки можно записать самому в приложении или выбрать фото из галереи смартфона.

До конца 2018 года эта функция станет доступна и владельцам Android-устройств.

реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новые услуги «Ростелекома» сделают жизнь проще и безопаснее
Мнение экспертов: динамика российского рынка будет зависеть от степени жесткости санкций
Жителей Белгорода просят сохранять спокойствие при проверке уличных громкоговорителей
Информация о прибавке к пенсии белгородцам с 1 ноября недостоверна
В Белгороде прошел фестиваль «Дары осени. Белгородское подворье»
В Белгороде 16 судебных приставов приняли присягу
Под Шебекино утром 29 октября столкнулись «ГАЗель» и «Лада Веста»
В Белгородской области из оборота изъяли 44 килограмма небезопасной молочной продукции
В Белгородской области у 42-летнего мужчины украли деньги с банковской карты
35-летняя жительница Белгорода попала в больницу с ранением живота
24-летний ранее судимый белгородец обвинен в воровстве и изнасиловании
В Белгородской филармонии открыта продажа билетов на новогодние представления
В Белгороде судили насильника, который надругался над 7-летней девочкой
Белгородскиех ученые стали соавторами книги «Нанокристаллический титан»
Ключевая ставка оставлена без изменений
В Белгороде в новом сезоне откроют прямые рейсы в столицу Татарстана
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
В Белгородской области ворам удалось украсть пешеходный мост
В Белгороде граждане ближнего зарубежья воровали оргтехнику и… посуду
У белгородского предпринимателя конфисковали колбасу производства Украины
В Белгороде прошли всероссийские соревнования динамовцев по волейболу
Средняя зарплата в Белгородском регионе в 2018 году составила 31 570 рублей
В Белгородском музее-диораме открывается выставка к 100-летию Ленинского комсомола
Снегоуборочную технику Белгорода усилят машинами с кузовами из нержавеющей стали объемом в 15 тонн
В Белгороде правоохранители пресекли канал сбыта героина
В Белгороде судебные приставы арестовали имущество должников «Квадры»
Житель Белгородской области может получить 3 года за убийство собаки
Информацию о попытке ввести тайно мертвое тело через границу опровергли белгородские пограничники