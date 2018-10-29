Под Шебекино утром 29 октября столкнулись «ГАЗель» и «Лада Веста»

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-29T11:54:27+03:00

Машины на полном ходу врезались друг в друга, есть пострадавшие

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Белгород-Шебекино в 6.45 утром 29 октября. На полном ходу машина «ГАЗель» влетела в «Ладу Веста». При столкновении двух машин пострадало 2 человека, сообщают в пресс-службе МЧС России по Белгородской области.

По факту столкновения будет проведена проверка, которая поможет выяснить все обстоятельства ДТП. Но уже очевидно, что одной из причин стала плохая видимость – туман.

Сотрудники ГИБДД предупреждают, что похолодание и снег, которых ожидали жители Белгородского региона, временно отступили. Вместо них пришло потепление, которое и вызвало туман. Всем водителям в это время необходимо быть особенно бдительными на дорогах.