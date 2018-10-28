2018-10-28T17:51:33+03:00
Общество

В Белгородской области из оборота изъяли 44 килограмма небезопасной молочной продукции

В третьем квартале 2018 года Роспотребнадзор провел 96 проверок объектов, занятых в сфере производства пищевых продуктов
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области из оборота изъяли 44 килограмма небезопасной молочной продукции.В Белгородской области из оборота изъяли 44 килограмма небезопасной молочной продукции.Фото: "КП" Архив
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В 3 квартале 2018 года сотрудники управления Роспотребнадзора по Белгородской области провели 96 проверок объектов, которые заняты в сфере производства пищевых продуктов. Из оборота, в частности была изъята 1 партия молочной продукции общим весом 44 килограмм без полной и достоверной информации о продукции, без документов, подтверждающих ее безопасность.

По фактам выявленных нарушений вынесены постановления о наложении одного штрафа по ст. ч.3 ст.14.46.2, и трех штрафов по ч.1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на общую сумму 60000 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

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